Американца шокировал новый стадион СКА

Американский защитник московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Бреннан Менелл в комментарии Legalbet рассказал о своих эмоциях после посещения «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«В шоке от размеров этой арены! На трибунах очень много болельщиков. По вместимости, удобствам мне это напоминает арены США или Канады. Все очень круто сделано.

Как мне в Санкт-Петербурге? Красивый город. Завтра хочу посетить главные достопримечательности. Морозы не пугают (смеется). После того, как схожу в Большой театр на «Щелкунчика» в Москве, вернусь в Санкт-Петербург, в Мариинку (Мариинский театр). Может быть, летом в отпуске будет на это время», — заявил спортсмен.

9 декабря в Санкт-Петербурге прошел Матч Звезд КХЛ на новом стадионе «СКА Арена», который является самым большим хоккейным объектом в мире. Арена вмещает в себя 21 500 зрителей и обходит по этому показателю стадион «Белл-центр» в канадском Монреале.

Ранее хоккеист клуба КХЛ назвал фильм, в котором хотел бы сняться.