Побит мировой рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений

«Црвена Звезда» первой в истории клубного футбола провела 122 матча подряд на своем поле без поражений. Об этом сообщает пресс‑служба белградского клуба.

9 декабря «Црвена Звезда» обыграла «Младость» (3:1) из города Лучани.

Столичная команда не проигрывает в чемпионате Сербии 122 игры подряд. С 30 апреля 2017 года команда одержала 110 побед и 12 раз сыграла вничью. «Црвена Звезда» превзошла достижение мадридского «Реала», который не проигрывал на своем поле с 1957 по 1965 год.

«Црвена Звезда» — 34‑кратный чемпион Сербии. В 1991 году команда стала победителем Кубка европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов).

В текущем сезоне «Црвена Звезда» набрала после 17 матчей 43 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Сербии, опережая «Партизан» (43) по дополнительным показателям.

Свой следующий матч подопечные Барака Бахара сыграют с английским «Манчестер Сити» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 декабря, начало в 20.45 по московскому времени.

Ранее «Баварию» разгромили в Бундеслиге.