Хоккеист клуба КХЛ рассказал, в каком фильме хотел бы сняться

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Дамир Шарипзянов рассказал в комментарии Legalbet, в каком фильме хотел бы сняться.

«Железный человек». Если честно, мне нравятся фильмы про супергероев. «Железный человек» один из них», — заявил хоккеист.

9 декабря Шарипзянов принял участие в Матче Звезд КХЛ, который прошел на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

5 декабря «Авангард» победил астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:1. Шарипзянов отметился заброшенной шайбой.

В нынешнем сезоне защитник провел за омский клуб 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (7+18) очков.

«Авангард» продлил победную серию до четырех матчей. Команда с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Авангард» примет казанский «Ак Барс» (19 декабря).

Ранее хоккеист назвал ключевой момент для подготовки к игре в КХЛ.