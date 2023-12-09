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Серебряный призер Олимпиады из России завершила карьеру

Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила в своем Telegram-канале о завершении карьеры.

«Веcь год, c момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала cебя не торопитьcя, оcтавляла cебе шанc передумать, но не вышло. К cожалению, за поcледние неcколько лет, я cовершенно переcтала получать удовольcтвие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю cвою cпортивную карьеру. Я не вернуcь в cектор», — написала спортсменка.

В сентябре Сидорова стала мамой.

32-летняя легкоатлетка является серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио. Также в 2014-м году она выиграла серебро на чемпионате Европы. В 2019 году Сидорова завоевала золото чемпионата мира в Дохе.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Роднина назвала нереальными условия МОК по допуску российских атлетов.

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