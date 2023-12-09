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Вернувшегося в «Спартак» Ковальчука сравнили с Овечкиным

Тренер Канарейкин: вся карьера Ковальчука – пример для молодых

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Twitter «Вашингтон Кэпиталз»

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин, бывший наставник клубов Континентальной хоккейной лиги и в том числе московского «Спартака», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил возвращение Ильи Ковальчука в стан красно-белых с возможным завершением Александром Овечкиным карьеры в московском «Динамо».

«Пока перед глазами у нас происходящее с Ковальчуком. Что ждет «Спартак», мы все в ожидании. Что касается Овечкина, то тут пока нет смысла загадывать. Ему еще предстоит очень много работы в НХЛ, не один сезон. Сначала там, наверное, надо достичь той цели, которую он ставит и заслужил, а потом уже можно думать и о возвращении в «Динамо». Ну а для Ковальчука закончить в клубе, который тебе столько дал, всегда здорово. Вся карьера Ковальчука – пример для молодых, к чему стремиться. И болельщики, которые сейчас верят в команду, с надеждой ждут этого дебюта», — подчеркнул Канарейкин.

40-летний Ковальчук подписал со «Спартаком», воспитанником которого является, контракт до конца сезона после двухлетней приостановки карьеры, во время которой он успел поработать генеральным менеджером сборной России. 38-летний Овечкин в данный момент является капитаном «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, контракт с которым будет действовать еще два с половиной сезона.

Ранее российские хоккеисты стали первой и третьей звездами матча НХЛ.

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