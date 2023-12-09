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Бывший футболист «Спартака» рассказал об отношении к возможному уходу Джикии

Экс-футболист Масалитин: пусть Джикия переходит в «Локомотив»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал возможный переход капитана красно-белых центрального защитника Георгия Джикии в московский «Локомотив», заявив, что, если игрок недоволен предоставляемым ему игровым временем, то лучше покинуть команду.

«Ну это говорят. Вот когда перейдет… Пусть переходит, потому что он недоволен своим игровым временем. Что ЦСКА с Мойзесом делать? Он тоже недовольный. Выздоровел, хочет играть. А это недовольство может не только в играх, но и на тренировках проявляться», — считает Масалитин.

Георгий Джикия провел в текущем сезоне за «Спартак» шесть матчей в чемпионате Российской премьер-лиги и три игры в Кубке страны, потеряв место в стартовом составе в конкуренции с другими центральными защитниками Срджаном Бабичем и Алексисом Дуарте. Джикия выходил на поле в РПЛ в последний раз 2 сентября, когда «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2). После этого он пропустил уже восемь матчей Премьер-лиги, дважды появившись на поле в Кубке России и сыграв две встречи за национальную команду страны.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».

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