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Американский фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при

Американец Малинин выиграл Финал Гран-при по фигурному катанию

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Reuters

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин одержал победу в одиночном катании в финале международной серии Гран-при, который проходит в Пекине.

По итогам короткой и произвольной программ Малинин набрал 314,66 балла. Далее расположились двукратный чемпион мира японец Сёма Уно (297,34) и его соотечественник Юма Кагияма (288,65).

В сентябре 2022 года 19-летний Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее бывший российский фигурист выиграл финал серии Гран-при.

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