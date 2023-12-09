В «Спартаке» наругали Соболева за отсутствие шапки

Старший тренер «Спартака» Владимир Слишкович после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что Александр Соболев не надевает шапку при выходе из автобуса, чтобы не испортить свою прическу. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист упомянул форварда, отвечая на вопрос о распространении ротовируса в команде.

«Соболев думает, что у него хорошая прическа, поэтому он не хочет [надевать шапку]. Конечно, иногда случается, что вирус появляется в команде. Мы с медицинским штабом делаем все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции, однако это не всегда можно контролировать», — заявил Слишкович.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Крыльях Советов» предложили не играть в декабре в футбол.