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Стало известно, состоится ли матч «Спартак — «Крылья Советов»

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится, несмотря на морозную погоду

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» состоится, несмотря на морозную погоду. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

»-11,5 градусов Цельсия в Москве. Матч состоится», — говорится в заявлении.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» занимают пятое место (29).

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме.

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