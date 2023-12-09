Четыре европейские ассоциации лишились членства в Международной федерации бокса

Международная ассоциация бокса (IBA) прекратила членство национальных ассоциаций Нидерландов, Чехии, Германии и Швеции, передает ТАСС.

Решение было принято на конгрессе IBA в Дубае.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении спортсменов из России и Белоруссии национальной идентификации из-за событий на Украине. Чехия, Нидерланды, Германия, Швеция и еще несколько стран в знак протеста вышли из IBA, чтобы создать свою организацию World Boxing.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Кремлев сравнил предложения МОК с отказом от родной матери.