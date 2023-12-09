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Легендарной американской теннисистке диагностировали рецидив рака

Американской теннисистке Эверт диагностировали рецидив рака

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Panoramic/Global Look Press

Бывшая американская теннисистка Крис Эверт рассказала ESPN, что ей диагностировали рецидив рака.

«Я хочу сообщить всем вам обновленную информацию. Мой рак вернулся. Я уже никогда не хотела слышать об этом диагнозе, но мне снова повезло, что он был обнаружен рано», — сказала Эверт.

Впервые Эверт диагностировали рак яичников в декабре 2021 года. Рак обнаружили во время плановой гистерэктомии. В 2022 году Эверт рассказала, что победила болезнь.

Эверт родилась 21 декабря 1954 года. К 1969 году она стала первой ракеткой США среди девочек до 14 лет. В 1970 году она выиграла национальный турнир для подростков до 16 лет. Она является 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Эверт была Президентом Женской теннисной ассоциации (WTA) в 1975—1976 и 1983—1991 годах. В 1995 году она была единодушно избрана в Международный зал теннисной славы. В 2005 году журнал «Tennis Magazine» Эверт стала четвертой в списке 40 величайших спортсменов.

Ранее российская чемпионка ОИ рассказала, как вылечилась от рака.

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