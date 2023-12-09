Легенда «Спартака» считает, что команда не сможет обыграть «Крылья Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что самарские «Крылья Советов» могут обыграть красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Самарцам вполне под силу как минимум не проиграть. А в первом тайме обе команды предпримут разведку боем и обменяются голами. Исход встречи решится во второй половине матча. Не исключено, что в пользу «Крыльев», — сказал Тихонов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» занимают пятое место (29).

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

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