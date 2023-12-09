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Российский боксер заявил, что МОК относится к РФ не совсем с чистой душой

Боксер Гаджимагомедов: МОК относится к России не совсем с чистой душой

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Global Look Press

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России Муслим Гаджимагомедов поделился мнением о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) относится к России не с совсем чистой душой, передает «Чемпионат».

«Профессиональный бокс всегда был бизнесом. Бой Ломаченко и Хейни был очень близким. Думаю, Лома был получше, но отдали Девину. В любительском боксе таких моментов меньше, но МОК не совсем с чистой душой относится к нашей сборной. Бывает, что зажимают наших представителей», — сказал Гаджимагомедов.

Хейни одержал победу над Ломаченко в титульном поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Бой в весовой категории до 61,2 кг прошел в Лас-Вегасе (США), продлился 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Хейни.

Американец благодаря этому успеху продлил беспроигрышную серию до 30 побед (15 — нокаутом). Для украинца этот проигрыш стал третьим в профессиональной карьере.

Ранее футболист «Динамо» заявил о желании подраться с партнерами.

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