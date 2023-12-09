Олимпийская чемпионка призвала Россию не терпеть издевательства МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила мнение, что российским спортсменам нет смысла ехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Это издевательство. И что, терпеть эти издевательства? Мы же понимаем, что судьи, которые будут работать на соревнованиях, будут смотреть вообще не в нашу сторону. И нельзя исключать каких‑то провокаций. Конечно, это будет плохо способствовать психологическому климату. Мы не знаем, как спортсмены вынесут этот прессинг», — заявила она.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее критерии МОК по допуску России назвали незаконными и унизительными.