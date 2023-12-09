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Дубль Чинахова и гол Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Сент-Луисом»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ

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Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Джекетс».

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов набрал в матче три очка: он оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Другой российский игрок «Коламбуса» Кирилл Марченко записал на свой счет заброшенную шайбу и голевой пас, а Дмитрий Воронков дважды выступил в роли ассистента. Также в составе «Коламбуса» голы оформили Адам Фантилли и Александр Тексье. Российский защитник победившей команды Иван Проворов в этом поединке отличиться не смог.

В составе «Блюз» отличился Роберт Томас, оформивший дубль. Российский игрок «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал одно очко, отдав результативную передачу.

«Коламбус» прервал неудачную серию, которая насчитывала три поражения подряд. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд и третье в четырех последних поединках.

Ранее пас Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Флориде».

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