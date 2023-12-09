В Швеции разочарованы решением МОК допустить Россию до Олимпиады

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон критично оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит SVT.

«Я не удивлен, но разочарован. Я не понимаю, почему у нас олимпийский мир, если его нарушение не влечет за собой последствий. Все выглядит гораздо проще [о требованиях для допуска]. Просто закончите военную спецоперацию — и добро пожаловать обратно. Это не сложнее. В чем-то спорт тоже должен взять на себя ответственность за санкции», — заявил биатлонист.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее критерии МОК по допуску России назвали незаконными и унизительными.