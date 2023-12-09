Роналду установил уникальное достижение среди полевых футболистов

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду провел 1200-ю игру в своей карьере на высшем уровне. Юбилейным стал поединок 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда».

«Аль-Наср» добился победы со счетом 4:1, а Роналду в этом матче оформил гол и записал на свой счет результативную передачу. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFHHS), Роналду — первый полевой игрок, кому покорилась данная планка. При этом он стал третьим игроком в мировом футболе по количеству проведенных матчей. Больше за свою карьеру провели голкиперы Питер Шилтон (1217 матчей) и Рожерио Сени (1225 поединков).

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Ранее Роналду ответил фанатам «Аль-Хиляля», которые кричали имя Месси после матча.