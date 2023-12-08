Судья правильно не удалил Беришу в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признало верным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять футболиста грозненского «Ахмата» Бернарда Беришу за прыжок в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, передает РИА Новости.

«Прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды и был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака», — говорится в заключении комиссии.

3 декабря «Спартак» на выезде уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Позже Абаскаль извинился за свое поведение. Наставник был дисквалифицирован на три матча.

Ранее тренер Валерий Непомнящий назвал пацанским поведение Абаскаля в инциденте с Беришей.