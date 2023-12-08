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Овечкина назвали величайшим спортсменом современности

В «Динамо» Овечкина назвали величайшим спортсменом современности

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «Чемпионату» назвал Александра Овечкина величайшим спортсменом современности.

Так он отреагировал на покорение 38-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» отметки в 1500 очков в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«1500 очков в НХЛ — блестящий результат, который покоряется немногими. Мы живем в эпоху величайшего спортсмена современности. Внимательно следим за его играми и переживаем всей динамовской семьей. Уверен, у него все получится», — заявил Сушко.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

Ранее агент Александра Овечкина назвал большой вехой отметку в 1500 очков в НХЛ.

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