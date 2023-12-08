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Агент Овечкина назвал большой вехой отметку в 1500 очков в НХЛ

Агент Овечкина Чистяков назвал большой вехой отметку в 1500 очков в НХЛ

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Reuters

Глеб Чистяков, представитель интересов нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, в интервью «Чемпионату» заявил, что покорение игроком отметки в 1500 очков является большим успехом.

«1500 очков Овечкина в НХЛ — большая веха и очень серьезный результат для всего нашего хоккея. Хочется поздравить Александра со столь серьезной отметкой. Это здорово», — заявил Чистяков.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

38-летний капитан «столичных» по прошествии 23 матчей сезона имеет в активе пять заброшенных шайб. Всего на льду в прошедшей игре Овечкин провел 17 минут 49 секунд, 4 минуты 11 секунд из которых в большинстве, нанес три броска и сделал один силовой прием, не реализовав также послематчевый буллит.

Ранее появились кадры реакции трибун на 1500-е очко Александра Овечкина в НХЛ.

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