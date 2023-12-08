Овечкин: отстой, что проиграли «Далласу»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что расстроен поражением в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

По его словам, команде удалось провести матч на хороших скоростях и контролировать шайбу.

«Отстой, что проиграли, но надо всегда брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо заработать два очка, но есть то, что есть. Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне.

Упущенные шансы в большинстве? Если есть шанс забить, мне надо забивать. У меня был шанс принести команде победу, беру на себя вину за то, что не смог», — заявил Овечкин.

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

38-летний капитан «столичных» по прошествии 23 матчей сезона имеет в активе пять заброшенных шайб. Всего на льду в прошедшей игре Овечкин провел 17 минут 49 секунд, 4 минуты 11 секунд из которых в большинстве, нанес три броска и сделал один силовой прием, не реализовав также послематчевый буллит.

Ранее сообщалось, что безголевая серия Александра Овечкина из 8+ матчей стала пятой в его карьере.