Безголевая серия Овечкина из 8+ матчей стала пятой в его карьере

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог поразить ворота «Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата, доведя количество матчей без заброшенных шайб до восьми подряд.

Подобная безголевая серия стала пятой для 38-летнего форварда в заокеанской карьере. Рекордной по продолжительности стала серия из 10 матчей без голов в сезоне-2016/17. По ходу сезона-2008/09 Овечкин проходил отрезок без заброшенных шайб длительностью девять игр, а в сезоне-2010/11 таких отрезков было два (восемь и девять матчей без голов).

Встреча против «Далласа» прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Команды не смогли выявить победителя в основное время, три тайма закончились со счетом 4:4. В овертайме команды шайб не забросили, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Даллас». Победный бросок нанес Джейсон Робертсон.

38-летний капитан «столичных» по прошествии 23 матчей сезона имеет в активе пять заброшенных шайб. Всего на льду в прошедшей игре Овечкин провел 17 минут 49 секунд, 4 минуты 11 секунд из которых в большинстве, нанес три броска и сделал один силовой прием, не реализовав также послематчевый буллит.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин приблизился к личному антирекорду в НХЛ.