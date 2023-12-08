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Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1500-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который проходит в Вашингтоне в эти минуты. На 50-й минуте игры Овечкин вместе с Энтони Мантой выступили в роли ассистентов для Дилана Строума, записав на свой счет по баллу. Эта результативная передача стала для Овечкина 1500-м очком в НХЛ.

Матч «Вашингтона» и «Далласа» продолжается, счет 4:3 в пользу «столичных».

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.

Ранее Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.

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Хоккей. НХЛ
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