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Волкановки назвал тупым решение подраться с Махачевым

Волкановски о бое с Махачевым: думал, мне суждено добиться успеха

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Matt Davies/Global Look Press

Чемпион полулегкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), австралиец Александр Волкановски признался, что не жалеет о своем согласии на реванш с обладателем пояса промоушена в легком весе Исламом Махачевым, поскольку этот вызов стал для него выходом из зоны комфорта. Его слова приводит MMA Hour.

«Да, мне казалось, что моя победа — это дело предрешенное. Я думал, что мне суждено добиться успеха. И сразу после боя я подумал, что это было тупое решение. Эти эмоции меня немного надломили, в таком состоянии я и вышел на пресс-конференцию после поединка», — заявил Волкановски.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев заявил, что у футболистов нет личной ответственности.

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