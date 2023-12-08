Губерниев назвал наказание Абаскаля нормальным и посоветовал держать себя в руках

Известный журналист Дмитрий Губерниев объяснил, в чем заключается разница между дисквалификациями главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Ростова» Валерия Карпина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что тренерам все равно дают шанс «загладить, искупить», вспоминая бессмертную фразу Андрея Миронова из фильма Марка Захарова. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и все», — заявил Губерниев.

В середине первого тайма матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:2) испанский тренер красно-белых Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Полевой игрок был предупрежден и больше никакого наказания не понес. Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на два матча плюс один условно.

Карпин после матча 17-го тура национального первенства с ЦСКА (0:2) в грубой форме раскритиковал решение проводить поединок в сильный снегопад. Погодные условия во время игры складывались таким образом, что снег с поля убирали прямо по ходу поединка. Карпин получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.

Ранее стало известно, почему Абаскаль получил дисквалификацию на три игры.