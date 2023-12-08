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Российский хоккеист НХЛ обвинил журналистов из России в поиске проблем

Хоккеист Бучневич заявил, что в России нет позитивных журналистов

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Charles LeClaire/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич заявил, что в американской прессе к нему относятся лучше, чем в российской. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Так и есть. Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив — «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив — «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать? Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет!» — заявил Бучневич.

Бучневич в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Сент-Луис» 22 матча и набрал 19 (9+10) очков. 5 декабря хоккеист забросил шайбу в овертайме матча с «Вегас Голден Найтс» и принес своей команде победу со счетом 2:1. По итогам встречи он был признан лучшим игроком.

В прошлом сезоне Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14. 3 октября The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

Ранее Александр Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.

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