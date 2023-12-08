«Пойдут пить коньячок»: дисквалификацию Карпина и Абаскаля назвали награждением

Известный российский агент Дмитрий Селюк назвал фарсом дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Ростова» Валерия Карпина. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Тренер идет в VIP-ложу, пьет коньячок, бутерброд с икоркой, смотрит сверху на матч, и видно еще лучше. В принципе, я бы назвал это не дисквалификацией, а награждением. Чем сидеть на скамейке в -10, например, в теплых условиях дает указания по рации. Тренеры просто отдыхают наверху в более тепличных условиях», — заявил Селюк.

В середине первого тайма матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:2) испанский тренер красно-белых Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Полевой игрок был предупрежден и больше никакого наказания не понес. Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на два матча плюс один условно.

Карпин после матча 17-го тура национального первенства с ЦСКА (0:2) в грубой форме раскритиковал решение проводить поединок в сильный снегопад. Погодные условия во время игры складывались таким образом, что снег с поля убирали прямо по ходу поединка. Карпин получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.

Ранее Василий Уткин назвал безвыходной ситуацию с Абаскалем.