Действия спровоцировавшего Абаскаля игрока «Ахмата» назвали подлостью

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился размышлениями о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за инцидента, произошедшего в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», и заявил, что спровоцировавший специалиста игрок соперника Бернард Бериша также должен был быть отстранен. Его слова приводит издание Vprognoze.

«То, что Абаскаль так себя повел, команда только пропустила, он злой, взвинченный, футболист еще устраивает этот цирк. Отсюда и реакция. Когда Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши – подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», — заявил Дьяков.

В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Полевой игрок был предупрежден и больше никакого наказания не понес. Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на два матча плюс один условно.

Ранее Василий Уткин назвал безвыходной ситуацию с Абаскалем.