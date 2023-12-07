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Легенда «Локомотива» призвал не дисквалифицировать Галактионова

Экс-игрок «Локомотива» Сенников призвал не отстранять тренера Галактионова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью Legalbet заявил, что наставника «железнодорожников» Михаила Галактионова не должны наказывать за использование средств связи с тренерским штабом по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

По его словам, доказать вину специалиста КДК РФС не сможет.

«Если есть пункт регламента, что дисквалифицированный тренер не имеет права во время матча общаться, то надо вызвать тренера на заседание. Но надо же выяснить, с кем он общался. Доказательств не будет. Ну, и все, вопрос исчерпан! Они по губам что ли будут считывать?

На тот же горнолыжный курорт ездят с рациями, потому что там телефоны не ловят. Так и на стадионе бывает, что телефоны плохо ловят. Это будет смешно, если Галактионова за это дисквалифицируют, потому что доказать невозможно», — заявил Сенников.

После игры 16-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в микст-зоне и вовсе нецензурно высказался в адрес арбитров. В итоге решением КДК Галактионов был дисквалифицирован на две игры — матч против «Зенита» специалист провел в VIP-ложе стадиона «РЖД Арена».

Ранее в Первой лиге произошла отставка.

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