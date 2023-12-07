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В Первой лиге произошла отставка

Тренер «Енисея» Штейнбрехер покинул свой пост

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Телеграм-канал ФК «Енисей»

Главный тренер красноярского «Енисея» Эдуард Штейнбрехер покинул свой пост, сообщает Legalbet.

По информации источника, помимо тренера покинет сибирский клуб спортивный директор Анзор Саная.

На смену Штейнбрехеру может прийти главный тренер медиакоманды 2Drots Дмитрий Кузнецов, которому поступило предложение о работе в клубе.

После первой части чемпионата «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

На зимний перерыв в качестве лидера Первой лиги отправилось махачкалинское «Динамо», которое после 20 туров имеет в активе 37 баллов. На второй строчке расположились подмосковные «Химки», набравшие 36 очков. У тольяттинского «Акрона» на один балл меньше (35), столько же у идущей на четвертом месте «Тюмени». На пятой позиции находится тульский «Арсенал» (35), а уже за ним расположена владикавказская «Алания», набравшая за 14 туров до финиша 32 очка.

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал себя патриотом страны.

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