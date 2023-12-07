«Спартак» одержал волевую победу над «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» оказался сильнее «Сочи».

Встреча прошла в российской столице в дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась волевой победой хозяев с минимальным преимуществом — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Джоуи Кин, Александр Беляев и Андрей Локтионов, поразивший пустые ворота черноморцев. У гостей отличились Данила Галенюк, Амир Гараев и Даниил Авершин.

После этой победы команда под руководством Алексея Жамнова набрала 56 очков и сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сочинцы с 32 баллами остались на десятой строчке Запада, которая не дает права принять участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.

В следующем матче спартаковцы сыграют на выезде против нижегородского «Торпедо». Встреча пройдет 19 декабря в КРК «Нагорный» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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