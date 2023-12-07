Уткин назвал безвыходной ситуацию с Абаскалем

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале заявил, что у главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля не было хорошего выхода из ситуации с Бернардом Беришей, которого он толкнул по ходу матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

По его словам, в случае более спокойной реакции на произошедшее на испанского специалиста все равно бы набросились с критикой.

«Абаскаля в итоге наказали за инцидент с Беришей. Беришу — нет. Ну, да и господь с ним — про Абаскаля интереснее. Сейчас, когда он как-то (не кровожадно) ответил Берише, он наказан и слышит, что не надо вестись на провокации. И что самомнение зашкаливает. Но!

Мы ж с вами понимаем, что если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну, заплачь еще! Выхода-то нет», — написал Уткин.

В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

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