«Повел себя по-пацански»: Абаскаля раскритиковали за несдержанность

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью RT заявил, что не одобряет поведение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, который получил двухматчевую дисквалификацию за физическое воздействие против Бернарда Бериши.

По его словам, испанскому специалисту стоило быть сдержаннее.

«Испанец повел себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить также, но надо уметь сдерживаться. Валерий Карпин сам с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», — заявил Непомнящий.

3 декабря «Спартак» на выезде уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попросил больше не сравнивать его со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.