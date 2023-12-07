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Ротенберг одержал сотую победу в КХЛ

Тренер СКА Ротенберг одержал сотую победу в КХЛ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА оказался сильнее челябинского «Трактора».

Встреча прошла в Челябинске на арене «Трактор» и завершилась победой гостевой команды со счетом 3:1. В составе победителей отличились Борна Рендулич, Владимир Алистров и Александр Никишин, поразивший пустые ворота. У челябинцев единственную шайбу забросил Артем Блажиевский.

Этот успех позволил команде под руководством Романа Ротенберга набрать 51 очко и закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Для 42-летнего специалиста, возглавившего петербургский клуб в январе 2022 года, эта победа стала сотой в лиге. Для достижения этого результата Ротенбергу потребовалось провести 148 матчей.

В последних 13 играх регулярного сезона СКА одержал 12 побед.

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