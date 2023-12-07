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Бывший советник Федуна дал совет Миранчуку

Экс-советник Федуна Камоцци посоветовал Миранчуку не уезжать из Европы

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Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, в интервью ODDS.ru заявил, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться из Европы в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его словам, воспитаннику «Локомотива» нужно цепляться за шанс в европейских топ-лигах.

«Несмотря на слухи о возвращении Алексея Миранчука, лучше для него было бы остаться в Европе и покорять ее дальше. Но если он вернется в Россию, это не будет для него личным поражением», — заявил Камоцци.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Аталанту», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову могут продлить дисквалификацию за использование рации.

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