Легенда «Спартака» заявил, что команда может заиграть лучше без Абаскаля

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В комментарии «Газете.Ru» он допустил, что без наставника команда может сыграть даже лучше.

«Честно сказать, разницы-то большой нет — что один матч, что два. Тем более, тысячу раз говорили и тысячу раз буду повторять: есть множество примеров, когда люди, стоящие у бровки, никакой роли не играют – что есть они там, что их нет. Зачем этому придавать такое значение? Его же не из команды отстраняют, а просто дисквалифицируют на матч — приехал, сидишь на трибуне, и какая разница? И сколько было случаев, когда, наоборот, в такой ситуации команда играла даже лучше.

Давайте так: Абаскаль как попал случайно в «Спартак», так и уйдет, и никто про него ничего хорошего не скажет. Мы уже привыкли к тому, что в «Спартаке» оказываются посторонние люди», — заметил Мостовой.

Абаскаль наказан за толчок футболиста грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тренер дисквалифицирован на два матча, и еще на один — условно. В рамках 18-го тура РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов», игра должна состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что Абаскаль раздражал своей эмоциональностью.