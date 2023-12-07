Тренера «Спартака» дисквалифицировали за толчок Бериши

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на две игры Российской премьер-лиги (РПЛ) и еще одну — условно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) провел рассмотрение конфликта в матче 17-го тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и «Спартаком», по ходу которого наставник красно-белых был удален.

В середине первого тайма испанец получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака».

6 декабря Абаскаль извинился за инцидент с Беришей.

«Спартак» после 17 туров чемпионата России, набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче календарного года москвичи на своем поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 9 декабря, начало в 14:00 (мск).

Ранее Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ.