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Чемпион мира заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца

Чемпиона мира по самбо Мачиева приговорили заочно к 15 годам по делу об убийстве

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Верховный суд Дагестана заочно приговорил к 15 годам колонии чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева, обвиняемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2021 году коллегия приcяжных оправдала Мачиева, поcчитав недоказанной его причаcтноcть к убийcтву, поcле чего он уехал из Роccии. Дело было направлено на новое раccмотрение вышеcтоящей инcтанцией, а бывшего cпортcмена объявили в международный розыcк.

Сотрудник Росгвардии погиб 18 ноября 2018 года в Махачкале в результате пьяной драки у караоке-ресторана. По версии следствия, Шахбан Мачиев и погибший были в состоянии алкогольного опьянения и начали стрелять. Мачиев, сделавший несколько выстрелов, сам получил ранение и был госпитализирован.

Также в росгвардейца стрелял их общий знакомый, которого заочно осудили в ноябре этого года.

Мачиев становился победителем республиканских и международных турниров по рукопашному бою, был чемпионом СНГ по полноконтактному рукопашному бою, чемпионом мира.

Ранее украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу погиб в зоне СВО.

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