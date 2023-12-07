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Леброн Джеймс осудил закон об оружии в США

Баскетболист Леброн осудил закон об оружии в США после стрельбы в Лас-Вегасе

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Hans Deryk/Reuters

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал закон об оружии после стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе. Его слова приводит CBC Sports.

«Это возвращает к тому, что я уже говорил ранее об оружии в Америке. Можно получить оружие, можно делать это снова, снова и снова, но ничего не меняется — это просто смешно. Не укладывается в голове, что мы продолжаем терять невинные жизни в кампусах, школах, кинотеатрах и торговых центрах. Тот факт, что мы ничего не изменили в плане контроля за владением огнестрельным оружием, — это глупо», — заявил четырехкратный чемпион НБА.

Стрельба в Невадском университете произошла вечером 6 декабря (по местному времени). Стрелявшего удалось нейтрализовать.

До этого в США произошел другой инцидент, где в результате взрыва в пригороде Вашингтона были ранены полицейские. Взрыв фактически уничтожил двухэтажное жилое здание.

В конце октября массовая стрельба произошла в американском Льюистоне в штате Мэн. Стрелком оказался 40-летний инструктор по огнестрельному оружию и резервист армии США.

Ранее баскетболиста задержали за перевозку 20 кг наркотиков.

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