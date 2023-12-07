Боксер-чемпион из России рассказал о минусах жизни в США

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в комментарии «Чемпионату» поделился мнением о плюсах и минусах жизни в США.

«Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. В плане каких-то разработок, идей. Если человек является хорошии специалистом, он может хорошо найти себя в США.

Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает родного общения. Менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — заявил спортсмен.

Дмитрий Бивол на профессиональном ринге провел 21 бой и одержал победы во всех этих поединках. При этом его последний на сегодняшний день бой состоялся в ноябре 2022 года, когда россиянин единогласным решением судей взял верх над непобежденным до того момента мексиканцем Хильберто Рамиресом.

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