Тарпищев о тренере Абаскале: неоправданно высокое самомнение

Глава Федерации тенниса России, болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил, что поступки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением. Своим мнением Тарпищев поделился с «Матч ТВ».

«Вопроc вcпыльчивоcти и молодоcти никто не отменял. Абаcкаль cовершает такие поcтупки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно выcоким cамомнением. Оно не оправдано ничем, отcюда такие поcтупки. Такое cвойcтво пcихики.

Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает. Могут быть разные всплески у «Спартака», когда‑то может что‑то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность — главная отличительная черта. Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды», — заявил Тарпищев.

3 декабря «Спартак» на везде уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака».

6 декабря Абаскаль извинился за инцидент за инцидент с Беришей.

«Спартак» после 17 туров чемпионата России, набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче календарного года москвичи на своем поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 9 декабря, начало в 14.00 (мск).

Ранее бывший футболист «Спартака» стал главой Шведского футбольного союза.