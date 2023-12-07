«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметился Скотт Мактоминей, который оформил дубль. За «Челси» гол забил Коул Палмер.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 27 очков. «Челси» располагается на десятой строчке, имея в активе 19 баллов.

Первое место занимает лондонский «Арсенал», имея в активе 36 баллов. На второй строчке идет «Ливерпуль», который набрал 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Астон Вилла», набравшая 32 очка. «Манчестер Сити» идет на четвертом месте, набрав 30 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Челси» сыграет с «Эвертоном». Встреча пройдет 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим победителем чемпионата Англии является «Манчестер Сити».

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