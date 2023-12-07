Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

close
100%
Reuters

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметился Скотт Мактоминей, который оформил дубль. За «Челси» гол забил Коул Палмер.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 27 очков. «Челси» располагается на десятой строчке, имея в активе 19 баллов.

Первое место занимает лондонский «Арсенал», имея в активе 36 баллов. На второй строчке идет «Ливерпуль», который набрал 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Астон Вилла», набравшая 32 очка. «Манчестер Сити» идет на четвертом месте, набрав 30 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Челси» сыграет с «Эвертоном». Встреча пройдет 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим победителем чемпионата Англии является «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал любить украинского футболиста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами