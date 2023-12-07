Кучеров побил рекорд «Тампы»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров побил рекорд клуба, набрав очки в 11-м матче подряд.

В игре против «Питтсбурга» Кучеров отметился точным броском, а его клуб победил со счетом 3:1.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, имея в активе 29 очков. «Питтсбург» идет на 12-м месте, набрав 25 баллов. Лидирует в таблице «Рейнджерс», набрав 37 баллов. «Бостон» уступает «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Нэшвиллом», а «Питтсбург» померится силами с «Флоридой».

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 17 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 26 играх. «Тампа» после 26 матчей НХЛ, набрав 27 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции.

Ранее Кучеров установил рекорд клуба по скорости достижения 40 очков в сезоне. Для этого ему потребовалось 24 матча. Предыдущий рекорд принадлежал капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

Ранее Кучеров повторил рекорд «Тампы».