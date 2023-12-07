Экс-тренер «Динамо» считает, что сборной России не надо позориться, играя с Буркина-Фасо

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выступил против возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Буркина-Фасо по уровню как команда Кубы. Со спортивной точки зрения такие игры не несут никакой информации. Не надо позориться и играть с такими соперниками», — сказал Силкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун(1:0) и Кубу (8:0).

В сентябре футболисты сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.

Ранее в Африке футбольный матч начался с исполнения гимна России.