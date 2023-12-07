Билялетдинов не согласился с эмоциональными словами Карпина после игры с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов не согласился с резкими словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

«Это эмоции Валерия Георгиевича. Он имеет акцентировать на них внимание. Я бы так делать не стал. Тем более если бы выиграл. Поле для всех было одинаковое», — сказал Билялетдинов.

После матча с ЦСКА Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча против ЦСКА в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матча сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о некорректности слов Карпина.