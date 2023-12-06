Голкипер «Спартака» о семи шайбах от «Динамо»: главное — ловить, что можешь

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев признался, что не переживал в матче против «Динамо», так как изначально верил в победу. Его слова передает Legalbet.

«Я вообще не волновался. Наверное, прошло то время, когда я переживал во время игр. Тем более я верил в победу. Просто вышел и сыграл. Давно не играл. Надо было просто почувствовать игру и все. А там пацаны уже красавцы, не сдались, забили столько голов. Спасибо им. Как из ворот наблюдалось такое голевое безумие? Таких счетов давно у меня не было. Главное — не сдаваться, ловить, что можешь», — сказал Николаев.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 8:7. Победную шайбу забросил Александр Беляев в овертайме. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что ждет болельщицу, пострадавшую от шайбы.