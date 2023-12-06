Игрок «Пари НН» рассказал о разносе от Юрана в раздевалке

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян вспомнил эмоциональное поведение наставника команды Сергея Юрана в перерыве матча с «Динамо». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вспоминается игра с «Динамо», когда мы сыграли вничью. В перерыве он был очень недоволен. Завел всех, сказал, что это никуда не годится. Команда вышла на второй тайм максимально заряженной. Думаю, его эмоциональное поведение в раздевалке было оправдано. Бутылки по раздевалке не летали. Хотя, может, я не заметил. Юран 90 минут переживает за нас и испытывает большой стресс», — сказал Севикян.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В текущем сезоне команда под руководством Юрана одержала семь побед в 17 матчах при трех ничьих и семи поражениях. В прошлом туре нижегородцы обыграли «Урал» со счетом 1:0. «Пари НН» идет на девятом месте в турнирной таблице.

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