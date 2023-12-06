Мбаппе получит шанс подписать контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» намерен совершить последнюю попытку подписать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает As.

По информации источника, руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения — сообщается, что если к 15 января от Мбаппе не последует ответа, то «Реал» перестанет пытаться его подписать и переключится на норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, у которого есть дом в Испании и который связан тесным общением с полузащитником Джудом Беллингемом.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Ранее Александру Головину предрекли будущее в топ-клубе Европы.