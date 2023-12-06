Россиянин попал в топ-4 легкого веса UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян поднялся на четвертое место в обновленном рейтинге в весовой категории до 70 кг.

27-летний спортсмен обошел в списке Майкла Чендлера, который опустился на пятую позицию. Возглавляет рейтинг Ислам Махачев, который является владельцем чемпионского пояса. Его преследуют в списке лучших Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету Царукяна 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

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