Журналист о прыжке Бериши: в Аргентине была бы драка

Аргентинский журналист Матиас Мачадо назвал провокацией прыжок футболиста грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в сторону главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Очевидно, это провокация. Бериша зачем-то бежит к скамейке соперника и прыгает в подкате в главного тренера. А если бы он влетел в него? Я вижу, что тренер делает движение на всякий случай. Какое наказание было бы за это в Аргентине? Уверен, футболиста бы удалили и, скорее всего, на поле была бы драка (смеется)», — заявил журналист.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что член правительства Чечни предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата».